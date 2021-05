Sarri ora rivuole la Premier: duello in vista con Gasp? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sfumata la Roma adesso Maurizio Sarri attende una nuova chiamata: gradirebbe il ritorno in Premier ed è stato sondato dal Tottenham Fuga di cervelli o fuga di allenatori? Con l’arrivo di Mourinho e il ritorno sempre più probabile di Max Allegri alla Juventus le panchine in Serie A cominciano a scarseggiare, viste anche le conferme previste per Pioli e Conte. Inoltre per un allenatore come Gasperini ci sarebbe la voglia di provare un’esperienza all’estero, dopo i tanti anni nel nostro campionato. Lo stesso vale per De Zerbi. Anche Maurizio Sarri, dopo la porta trovata all’improvviso chiusa alla Roma, gradirebbe il ritorno in Premier League. Il suo procuratore Ramadani ha già avuto dei contatti con Arsenal e Tottenham. Gli Spurs, in particolare, potrebbero ritrovarsi con un allenatore italiano la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sfumata la Roma adesso Maurizioattende una nuova chiamata: gradirebbe il ritorno ined è stato sondato dal Tottenham Fuga di cervelli o fuga di allenatori? Con l’arrivo di Mourinho e il ritorno sempre più probabile di Max Allegri alla Juventus le panchine in Serie A cominciano a scarseggiare, viste anche le conferme previste per Pioli e Conte. Inoltre per un allenatore comeerini ci sarebbe la voglia di provare un’esperienza all’estero, dopo i tanti anni nel nostro campionato. Lo stesso vale per De Zerbi. Anche Maurizio, dopo la porta trovata all’improvviso chiusa alla Roma, gradirebbe il ritorno inLeague. Il suo procuratore Ramadani ha già avuto dei contatti con Arsenal e Tottenham. Gli Spurs, in particolare, potrebbero ritrovarsi con un allenatore italiano la ...

Advertising

makkox : mi piacciono i titoli dei giornali sportivi: ESCLUSIVO, dove andrà ora sarri! titoli degli stessi giornali un'ora f… - FBiasin : '#Sarri ha già trovato casa a Trastevere'. Ora viene via in saldo. #Mourinho - alfonso56123000 : @PolverinoVince3 @tuttonapoli Ieri mezz’ora prima dell’annuncio davano anche una telefonata di #Sarri a #Milik per portarlo alla Roma! - ACalienni : RT @NonSoloJuve: ??”Sarri stravede per Mayoral, ma va risolto caso Dzeko. E prima ancora il Comandante non vedrà l’ora di conoscere Trigori… - Matteoiaco : RT @TheRealFed_: Ora stai a vedere che fare il cazzaro è pure un mestiere Zazzaroni. Sarri alla Roma già fatto via lui. -