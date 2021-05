Roma, la denuncia di una madre fa smantellare la piazza di spaccio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Terzo blitz dei Carabinieri contro lo spaccio di droga a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Le indagini partite dalla segnalazione di un genitore. Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Terzo blitz dei Carabinieri contro lodi droga a, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Le indagini partite dalla segnalazione di un genitore.

fanpage : Corriere in appalto per Amazon: Claudio denuncia le condizioni di lavoro e viene licenziato. - GiulioMarini2 : @carseri @angelogiorgian2 Può essere benissimo che chi ha proposto la denuncia sia convinto già che i giudici nazio… - ria_valle : RT @fanpage: Corriere in appalto per Amazon: Claudio denuncia le condizioni di lavoro e viene licenziato. - Marinamas : RT @fanpage: Corriere in appalto per Amazon: Claudio denuncia le condizioni di lavoro e viene licenziato. - cristia_urbano : RT @fanpage: Corriere in appalto per Amazon: Claudio denuncia le condizioni di lavoro e viene licenziato. -