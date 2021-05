Pio e Amedeo: non ci scusiamo con nessuno, continua la nostra battaglia contro il pensiero unico (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pio e Amedeo non intendono scusarsi per il loro show contro il politicamente corretto. E ribadiscono la loro posizione, in disaccordo con il “pensiero unico”, in un lungo post su Facebook. I due comici foggiani con l’ultima puntata del loro spettacolo, Felicissima sera, avevano scandalizzato i paladini del conformismo e della neolingua utilizzando termini come “negro” e “frocio”. Pio e Amedeo: la politica non ci appartiene “Siamo alla Folliaaaa. Qualcuno forse da questo post si aspetta delle scuse e lo avvisiamo subito che rimarrà deluso – scrivono Pio e Amedeo – Pensiamo che moltissime persone che hanno attaccato il nostro monologo non l’abbiano nemmeno visto per intero e che tanti lo abbiano guardato già prevenuti. Bene, ci rivolgiamo a loro, a “voi”. Non fate finta di non capire ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pio enon intendono scusarsi per il loro showil politicamente corretto. E ribadiscono la loro posizione, in disaccordo con il “”, in un lungo post su Facebook. I due comici foggiani con l’ultima puntata del loro spettacolo, Felicissima sera, avevano scandalizzato i paladini del conformismo e della neolingua utilizzando termini come “negro” e “frocio”. Pio e: la politica non ci appartiene “Siamo alla Folliaaaa. Qualcuno forse da questo post si aspetta delle scuse e lo avvisiamo subito che rimarrà deluso – scrivono Pio e– Pensiamo che moltissime persone che hanno attaccato il nostro monologo non l’abbiano nemmeno visto per intero e che tanti lo abbiano guardato già prevenuti. Bene, ci rivolgiamo a loro, a “voi”. Non fate finta di non capire ...

