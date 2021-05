“Ossa” è il nuovo singolo de La Monarchia in radio dal 7 Maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sarà disponibile dal 7 Maggio 2021 “Ossa” il nuovo singolo de La Monarchia, band capitanata da Giulio Barlucchi Disponibile dal 7 Maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Ossa” è il nuovo singolo de La Monarchia, prima co-produzione Flebo/Banana Studios su etichetta Flebo (A1). Il brano – il primo con l’etichetta milanese – punta ambiziosamente a ridefinire il genere alt-pop italiano. La massiccia presenza di chitarre anni ’90 e i testi che raccontano le storie ordinarie di cui è costellata la provincia italiana confluiscono in un sound attuale e senza orpelli grazie ad una melodia diretta e al canto energico e senza fioriture del frontman e cantante Giulio Barlucchi. Una storia ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sarà disponibile dal 72021 “” ilde La, band capitanata da Giulio Barlucchi Disponibile dal 7ine su tutte le piattaforme digitali, “” è ilde La, prima co-produzione Flebo/Banana Studios su etichetta Flebo (A1). Il brano – il primo con l’etichetta milanese – punta ambiziosamente a ridefinire il genere alt-pop italiano. La massiccia presenza di chitarre anni ’90 e i testi che raccontano le storie ordinarie di cui è costellata la provincia italiana confluiscono in un sound attuale e senza orpelli grazie ad una melodia diretta e al canto energico e senza fioriture del frontman e cantante Giulio Barlucchi. Una storia ...

NatasciaRomina : Esce “Ossa” il nuovo singolo de La Monarchia - FlashStyleMagaz : Esce “Ossa” il nuovo singolo de La Monarchia - DietrolaNotizia : La Monarchia, dal 7 maggio il nuovo singolo 'Ossa' - marknerazzurro : @AvvPrisco @marifcinter Un bel Messi in cartapesta spacciato come nuovo acquisto in “carne ed ossa” ci sta!?????? - Lentaconbrio : Siamo alberi radici piantate che si impastano di acqua e buio Domani la luce sveglierà queste ossa a nuovo orie… -