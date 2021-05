Napoli, documenti falsi a immigrati clandestini: blitz dei Carabinieri (Di mercoledì 5 maggio 2021) Napoli, 5 maggio 2021 " Si facevano pagare per produrre documenti e permessi di soggiorno falsi per immigrati clandestini extracomunitari. I Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021), 5 maggio 2021 " Si facevano pagare per produrree permessi di soggiornoperextracomunitari. Idel Ros e del Comando provinciale di...

