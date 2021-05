Morgan cade in monopattino a Milano: due costole rotte (Di mercoledì 5 maggio 2021) Morgan sarebbe caduto rovinosamente dal suo monopattino a causa di un tombino sconnesso a Milano e si sarebbe rotto due costole. Un terribile incidente ha visto protagonista Morgan: il cantante sarebbe caduto dal suo monopattino a causa di un tombino sconnesso e si sarebbe rotto due costole. La notizia è stata riportata dal magazine Mow, dove si legge che Morgan stesse tornando da una sessione musicale in studio con i Bluvertigo (con cui sta lavorando ad un nuovo album). Al momento sulla questione non vi sono conferme. Morgan CastoldiMorgan: incidente in monopattino Stando al magazine Mow Morgan avrebbe avuto un brutto incidente per le vie di Milano: il ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 5 maggio 2021)sarebbe caduto rovinosamente dal suoa causa di un tombino sconnesso ae si sarebbe rotto due. Un terribile incidente ha visto protagonista: il cantante sarebbe caduto dal suoa causa di un tombino sconnesso e si sarebbe rotto due. La notizia è stata riportata dal magazine Mow, dove si legge chestesse tornando da una sessione musicale in studio con i Bluvertigo (con cui sta lavorando ad un nuovo album). Al momento sulla questione non vi sono conferme.Castoldi: incidente inStando al magazine Mowavrebbe avuto un brutto incidente per le vie di: il ...

Affaritaliani : Morgan cade dal monopattino: due costole rotte - RedazioneLaNews : #Milano Morgan cade in monopattino a Milano e si rompe due costole - SergioSierra67 : Morgan cade in monopattino a Milano e si rompe due costole - FabiowFlorio : Morgan cade in monopattino a Milano e si rompe due costole No comment - infoitcultura : Morgan cade rovinosamente dal monopattino e si rompe due costole -