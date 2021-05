Maria Angioni, chi è la pm che indagò su Denise Pipitone (Di mercoledì 5 maggio 2021) Maria Angioni è la pm che ha indagato sul caso di Denise Pipitone nelle sue battute primarie, tramite un’intervista su Rai2 ha dichiarato che gli indagati erano già a conoscenza delle intercettazioni da 3 giorni. Maria Angioni. chi è la pm che si occupò del caso Denise Pipitone nelle prime fasi (Screenshot) La pm che si occupò del caso Denise Pipitone è di Sassari, le sue dure parole hanno riaperto le indagini, dove si presume che il contesto ambientale dove si svolgevano le indagini non era collaborativo. Ha dichiarato che gli investigatori hanno avuto diversi problemi, da lì hanno capito che dopo 3 giorni tutte le persone che vennero sottoposte ad intercettazioni, sapevano di essere sotto ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 maggio 2021)è la pm che ha indagato sul caso dinelle sue battute primarie, tramite un’intervista su Rai2 ha dichiarato che gli indagati erano già a conoscenza delle intercettazioni da 3 giorni.. chi è la pm che si occupò del casonelle prime fasi (Screenshot) La pm che si occupò del casoè di Sassari, le sue dure parole hanno riaperto le indagini, dove si presume che il contesto ambientale dove si svolgevano le indagini non era collaborativo. Ha dichiarato che gli investigatori hanno avuto diversi problemi, da lì hanno capito che dopo 3 giorni tutte le persone che vennero sottoposte ad intercettazioni, sapevano di essere sotto ...

