LIVE Sinner-Popyrin, Masters1000 Madrid in DIRETTA: Evans batte Millman! Tra poco in campo Sinner (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NADAL-ALCARAZ (3° MATCH DALLE 11.00 SUL ‘MANOLO SANTANA’) 16.03 Tennisti in campo! 16.02 Il tennista classe 2001 sfiderà Alexei Popyrin, reduce dalle qualificazioni: l’australiano ha vinto al primo turno contro Jan-Lennard Struff per 6-4 7-6(4). 16.00 In palio ci sono gli ottavi di finale contro uno tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz in campo sul Manolo Santana: è appena cominciato il primo game della sfida. 15.58 Il tennista italiano torna in campo dopo la vittoria al primo turno contro il terraiolo argentino Guido Pella: dopo il 6-2 dell’altoatesino, il sudamericano si è ritirato sul 4-4 nel secondo set. 15.56 Il primo confronto di sempre tra Jannik Sinner e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NADAL-ALCARAZ (3° MATCH DALLE 11.00 SUL ‘MANOLO SANTANA’) 16.03 Tennisti in! 16.02 Il tennista classe 2001 sfiderà Alexei, reduce dalle qualificazioni: l’australiano ha vinto al primo turno contro Jan-Lennard Struff per 6-4 7-6(4). 16.00 In palio ci sono gli ottavi di finale contro uno tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz insul Manolo Santana: è appena cominciato il primo game della sfida. 15.58 Il tennista italiano torna indopo la vittoria al primo turno contro il terraiolo argentino Guido Pella: dopo il 6-2 dell’altoatesino, il sudamericano si è ritirato sul 4-4 nel secondo set. 15.56 Il primo confronto di sempre tra Jannike ...

