L'Eredità, Flavio Insinna indignato contro gli autori: "Non mi piacciono queste cose" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Imbarazzo e indignazione a L'Eredità durante la puntata andata in onda ieri 4 maggio su Rai 1. Flavio Insinna ha letto alla concorrente Cristiana questa domanda: "Quale di questi è un esempio di uso aggettivale di un sostantivo? Rigare dritto o Marco è il più asino?". Lo stesso conduttore è rimasto sconcertato dall'esempio proposto e ha subito commentato: "Non mi piace usare gli animali come esempi negativi, come chi dice 'solo come un cane'. Gli asinelli sono intelligenti e hanno dei grandi occhioni". Numerosi i telespettatori che su Twitter lo hanno sostenuto: "È vero, sono degli animali molto intelligenti" oppure "Molto sensibile". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

