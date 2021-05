Joker: il sequel del film con Joaquin Phoenix è ancora in fase di sviluppo? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il sequel di Joker, il film con protagonista Joaquin Phoenix, sembra sia ancora un progetto in fase di sviluppo per conto di Warner Bros. Joker potrebbe forse avere un sequel e il progetto sarebbe ancora in fase di sviluppo, come rivela una fonte di The Hollywood Reporter in un nuovo articolo dedicato ai nuovi progetti della Warner Bros tratti dai fumetti della DC. Il dettaglio emerge da un passaggio in cui si parla dei progetti che verranno realizzati dopo Justice League, di cui è stata recentemente proposta la versione originale ideata da Zack Snyder. La testata, da sempre molto affidabile, riporta la notizia: "Per ora, ogni film e serie televisiva, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildi, ilcon protagonista, sembra siaun progetto indiper conto di Warner Bros.potrebbe forse avere une il progetto sarebbeindi, come rivela una fonte di The Hollywood Reporter in un nuovo articolo dedicato ai nuovi progetti della Warner Bros tratti dai fumetti della DC. Il dettaglio emerge da un passaggio in cui si parla dei progetti che verranno realizzati dopo Justice League, di cui è stata recentemente proposta la versione originale ideata da Zack Snyder. La testata, da sempre molto affidabile, riporta la notizia: "Per ora, ognie serie televisiva, ...

