Il governo sa che fine fanno i dati raccolti dalle piattaforme di didattica a distanza?

Foto di Steve Riot da PixabayPer assicurare il diritto allo studio di studentesse e studenti, costretti a casa dalle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, il ministero dell'Istruzione ha puntato sulla didattica a distanza e integrata, tramite l'utilizzo di piattaforme di soggetti privati, fornite a titolo gratuito. Tuttavia, l'uso di queste piattaforme ha anche comportato la raccolta di una grande mole di dati personali di minori e docenti da parte dei gestori delle piattaforme stesse, senza che però sia stata formulata una chiara regolamentazione sulla loro conservazione e trattamento. Per questo un gruppo di parlamentari, guidato dai deputati della corrente ecologista Facciamo Eco – Alessandro Fusacchia Rossella Muroni, Lorenzo Fioramonti, Andrea Cecconi e ...

