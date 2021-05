“Guardate come mi ha ridotta” Paolo Ruffini l’ha combinata grossa: l’ex fidanzata lo denuncia e racconta del pestaggio. (Di mercoledì 5 maggio 2021) Qualche mese fa la ex fidanzata di Paolo Ruffini, Lucia Cossu, ha pubblicato delle storie sul suo profilo di Instagram sulla barella di un pronto soccorso. Proprio in questi video, la ragazza ha fatto delle dichiarazioni molto forti. Non vi mostro la faccia perché è a pezzi. Però, qualsiasi cosa possa succedere con la vostra compagna, sia che vi tradiate, che non vi tradiate, che ci sia un misunderstanding, qualsiasi cosa, non mettete mai le mani addosso a una donna. “Non sono matta”, le dichiarazioni shock di Lucia Cossu Pochi giorni fa la ragazza è tornata a pubblicare sul suo profilo, condividendo la copertina di Nuovo, in cui si legge: Clamoroso, Paolo Ruffini, l’ex fidanzata denuncia le lesioni ‘Guardate ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 5 maggio 2021) Qualche mese fa la exdi, Lucia Cossu, ha pubblicato delle storie sul suo profilo di Instagram sulla barella di un pronto soccorso. Proprio in questi video, la ragazza ha fatto delle dichiarazioni molto forti. Non vi mostro la faccia perché è a pezzi. Però, qualsiasi cosa possa succedere con la vostra compagna, sia che vi tradiate, che non vi tradiate, che ci sia un misunderstanding, qualsiasi cosa, non mettete mai le mani addosso a una donna. “Non sono matta”, le dichiarazioni shock di Lucia Cossu Pochi giorni fa la ragazza è tornata a pubblicare sul suo profilo, condividendo la copertina di Nuovo, in cui si legge: Clamoroso,le lesioni ‘...

