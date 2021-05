Green Pass Covid: cos’è e a cosa serve il pass per muoversi in Italia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Green pass Italia: come funziona il pass che permetterà di tornare a viaggiare nel nostro paese, senza limite tra zone di diverso colore. Nell’estate 2021 il turismo potrà riprendere forza. Si potrà tornare a viaggiare liberamente in Italia e tra le regioni, grazie al Green pass Covid dell’Unione europea. Il lasciapassare, sorta di passaporto vaccinale, è in arrivo a giugno. Nell’attesa, dovrebbe diventare però già disponibile entro la seconda metà di maggio in Italia un Green pass ‘nazionale’, come ha confermato il premier Mario Draghi alla conferenza stampa dopo ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 5 maggio 2021): come funziona ilche permetterà di tornare a viaggiare nel nostro paese, senza limite tra zone di diverso colore. Nell’estate 2021 il turismo potrà riprendere forza. Si potrà tornare a viaggiare liberamente ine tra le regioni, grazie aldell’Unione europea. Il lasciaare, sorta diaporto vaccinale, è in arrivo a giugno. Nell’attesa, dovrebbe diventare però già disponibile entro la seconda metà di maggio inun‘nazionale’, come ha confermato il premier Mario Draghi alla conferenza stampa dopo ...

repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - Corriere : Green pass a metà maggio, Draghi: «Prenotate le vacanze in Italia, pronti ad ospitare i... - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - EleonoraArcidi4 : RT @MediasetTgcom24: Estate 2021: tutto quello che c'è da sapere sul green pass Ue e italiano #greenpass - fremebonda : @bad_montax Percepiva il reddito di cittadinanza e aveva il green pass falso -