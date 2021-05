G7 contro Cina-Russia. Ma nei sondaggi a minacciare la democrazia sono Usa e Big Tech

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Fin dal suo ingresso alla Casa Bianca, il presidente Usa Joe Biden ha impresso una linea decisa alla propria politica estera, tirandosi dietro gli alleati. Una linea che potremmo definire “Democracy First”: un fronte delle democrazie come antitesi ai sistemi autocratici, in primo luogo. Lo si è visto anche oggi al G7 Esteri, da cui è uscita una condanna allaper “le violazioni dei diritti umani e gli abusi”gli Uiguri musulmani dello Xinjiang e in Tibet, così come per i recenti atti che “erodono in maniera fondamentale gli elementi democratici del sistema elettorale a Hong Kong”. I paesi del G7, inoltre, si impegnano a “incoraggiare” meccanismi globali di “resistenza” di fronte “agli arbitrii, alle pratiche politiche ed economiche” che “minano un sistema economico libero ed equo” ispirato a ...