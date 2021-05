Fedez e 1 Maggio | Di Mare Rai3 | “Nessuna censura | manipolazione dei fatti”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Menzogna divenuta verità in 48 ore, nessuno si è preso il tempo di verificare”. E’ il duro atto d’accusa del direttore diFranco Diin commissione Vigilanza di Viale Mazzini sul caso-Primo. “E’ una bugia che la Rai abbiato, ma è passato questo anche all’estero” dice. “Dac’è stataper alterare il senso delle cose” per “diffaun’intera rete”, attacca, ricordando che “è reato”. “ha tagliato frase in cui Capitani (la vicedirettrice di, ndr.) dice che la Rai non”, aggiunge Di, e che “è stata un’iniziativa di iCompany” quella di chiail rapper. La “Rai era all’oscuro, non ha chiesto testo ...

E' il duro atto d'accusa del direttore di Rai3 Franco Di Mare in commissione Vigilanza di Viale Mazzini sul caso- Primo. "E' una bugia che la Rai abbia censurato, ma è passato questo ...La rai non ha operato nessuna censura sul monologo dial Concerto del Primo; il testo in anticipo al rapper è stato chiesto dalla società organizzatrice iCompany e dai sindacati; ed era loro diritto concordare quanto l'artista avrebbe detto ...La gestione del concerto del Primo Maggio "è stata complessa e confusa". Lo ha detto il presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, dopo l'intervento del direttore di Rai3 sul ca ...“Menzogna divenuta verità in 48 ore, nessuno si è preso il tempo di verificare”. E’ il duro atto d’accusa del direttore di Rai3 Franco Di Mare in commissione Vigilanza di Viale Mazzini sul caso Fedez- ...