Diletta Leotta e Can Yaman altro che crisi: relax sul Lago di Como (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per chi avesse ancora dubbi…Nessuna crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta, tra loro le cose vanno a gonfie vele. Del resto era stata anche la speaker radiofonica a confermare che non c’era nessuna crisi all’orizzonte, ai microfoni di Striscia la notizia, dopo aver ricevuto l’ennesimo tapiro. Valerio Staffelli aveva tra l’altro potuto constatare con i suoi occhi che Diletta, prima di arrivare in radio, era insieme al bell’attore turco. Ed è stata sempre la conduttrice a spiegare che non c’è nulla di male in quelle foto pubblicate dalla rivista Oggi, a parte le modalità visto che per scattare quelle immagini è stato mandato un drone a casa sua. Le immagini pubblicate sulla rivista Oggi che tanto hanno fatto scalpore, ci mostrano Diletta e quello che era ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per chi avesse ancora dubbi…Nessunatra Can, tra loro le cose vanno a gonfie vele. Del resto era stata anche la speaker radiofonica a confermare che non c’era nessunaall’orizzonte, ai microfoni di Striscia la notizia, dopo aver ricevuto l’ennesimo tapiro. Valerio Staffelli aveva tra l’potuto constatare con i suoi occhi che, prima di arrivare in radio, era insieme al bell’attore turco. Ed è stata sempre la conduttrice a spiegare che non c’è nulla di male in quelle foto pubblicate dalla rivista Oggi, a parte le modalità visto che per scattare quelle immagini è stato mandato un drone a casa sua. Le immagini pubblicate sulla rivista Oggi che tanto hanno fatto scalpore, ci mostranoe quello che era ...

Striscia : La storia con #CanYaman e le foto con #RyanFriedkin: #DilettaLeotta chiarisce @VStaffelli - Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - Mirko799 : RT @PDUmorista: Diletta Leotta: 'Sto ancora con Can Yaman. Il bacio con Friedkin? Solo un limone. Se hai 29 anni, sei single, non sei sposa… - PDUmorista : Diletta Leotta: 'Sto ancora con Can Yaman. Il bacio con Friedkin? Solo un limone. Se hai 29 anni, sei single, non s… -