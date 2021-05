Denise Pipitone, notizia shock: “Potrebbe esserci il cadavere murato” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il corpo di Denise Pipitone Potrebbe trovarsi nella casa di Anna Corona. A quanto pare sarebbe stata murata. Sono in corso indagini. Denise Pipitone (Google Images)Una notizia incredibile sta rimbalzando in queste ore su diverse testate. A quanto pare ci sarebbero in corso dei sopralluoghi a casa di Anna Corona perché si pensa che la piccola Denise Pipitone possa essere stata murata lì dentro. La cosa, se confermata, metterebbe in maniera tragica la parola fine a questa brutta storia. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il corpo ditrovarsi nella casa di Anna Corona. A quanto pare sarebbe stata murata. Sono in corso indagini.(Google Images)Unaincredibile sta rimbalzando in queste ore su diverse testate. A quanto pare ci sarebbero in corso dei sopralluoghi a casa di Anna Corona perché si pensa che la piccolapossa essere stata murata lì dentro. La cosa, se confermata, metterebbe in maniera tragica la parola fine a questa brutta storia. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, la procura di Marsala torna a indagare sul caso #denisepipitone - fanpage : Caso #DenisePipitone, nuova ispezione a casa di Anna Corona: segnalati una botola e dei lavori misteriosi - Agenzia_Ansa : Ispezione dei carabinieri della Scientifica di Trapani nell'abitazione a Mazara del Vallo dove abitò l'ex moglie de… - ale13_spino : RT @Casertasette: ?? +++ Denise Pipitone choc, ispezione in corso nella ex casa di Anna Corona: «Potrebbe esserci il cadavere murato» +++ - Casertasette : ?? +++ Denise Pipitone choc, ispezione in corso nella ex casa di Anna Corona: «Potrebbe esserci il cadavere murato» +++ -