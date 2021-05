Denise Pipitone: i carabinieri a casa di Anna Corona, madre della sorellastra (Di mercoledì 5 maggio 2021) Denise Pipitone, un nuovo capitolo si aggiunge alla triste vicenda riguardante la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. Denise Pipitone in giardinoUn nuovo capitolo della vicenda legata alla scomparsa di Denise Pipitone è stato scritto questa mattina dalla Procura di Marsala, che ha inviato i carabinieri nell’abitazione di Anna Corona, la madre della sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi . E ‘stata disposta un’accurata ispezione, per “accertare lo stato dei luoghi”. Perché avviene questo? POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Denise Pipitone, Piera Maggio e la voce ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 maggio 2021), un nuovo capitolo si aggiunge alla triste vicenda riguardante la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo.in giardinoUn nuovo capitolovicenda legata alla scomparsa diè stato scritto questa mattina dalla Procura di Marsala, che ha inviato inell’abitazione di, ladi, Jessica Pulizzi . E ‘stata disposta un’accurata ispezione, per “accertare lo stato dei luoghi”. Perché avviene questo? POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>, Piera Maggio e la voce ...

