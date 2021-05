Conte | «Agnelli? ha fatto i complimenti a Zhang | vi dico il migliore tra Ronaldo e Lukaku»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Antoniorilasciate in diretta dopo essere stato intercettato a Le Iene Intercettato da Le Iene, Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria dello scudetto da parte della sua Inter. SCUDETTO – «E’ stata una bella gioia, una grande soddisfazione per noi, il club e i tifosi. Ho festeggiato in famiglia». INTER NEL CUORE – «Quando firmo per una squadra divento il primo tifoso, è inevitabile che combatta per l’Inter contro tutto o tutti. Rimango sempre un grande tifoso per le squadre che ho allenato, Arezzo, Lecce, Bari, Juventus e Chelsea». MOURINHO – «Mourinho ha firmato alla Roma? Mourinho che torna in Italia è una bellissima notizia per tutti quanti, gli auguro il meglio a parte quando giocherà contro l’Inter. Ci abbracceremo? Sicuramente, c’è grandissimo rispetto. Quando c’è ...