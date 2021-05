Coco Chanel, le sue 7 lezioni di vita che non passano mai di moda (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pioniera e riferimento per migliaia di donne, Coco Chanel è colei che ha saputo creare un impero pur provenendo da origini molto umili. Al di là delle controversie su alcuni episodi della sua vita (come quella che durante la Guerra avrebbe avuto una relazione con un ufficiale nazista) nessuno può gettare ombre sull’azienda di successo, oggi sinonimo di opulenza, eleganza, lusso e classe, che ha creato dal nulla, contando solo sulla sua immane personalità. Dal tailleur alle perle (che lei, per prima, ha reso democratiche e che indossava a cascate, naturalmente false) dalla borsa matelassé (la mitica 11.12) alla giacca in tweed, fino al leggendario N°5, la fragranza che irrompeva sul mercato esattamente un secolo fa, il 5 maggio 1921, e che da allora è ancora tra i profumi più venduti al mondo, unico ad aver attraversato il secolo conservandosi moderno e attuale. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pioniera e riferimento per migliaia di donne, Coco Chanel è colei che ha saputo creare un impero pur provenendo da origini molto umili. Al di là delle controversie su alcuni episodi della sua vita (come quella che durante la Guerra avrebbe avuto una relazione con un ufficiale nazista) nessuno può gettare ombre sull’azienda di successo, oggi sinonimo di opulenza, eleganza, lusso e classe, che ha creato dal nulla, contando solo sulla sua immane personalità. Dal tailleur alle perle (che lei, per prima, ha reso democratiche e che indossava a cascate, naturalmente false) dalla borsa matelassé (la mitica 11.12) alla giacca in tweed, fino al leggendario N°5, la fragranza che irrompeva sul mercato esattamente un secolo fa, il 5 maggio 1921, e che da allora è ancora tra i profumi più venduti al mondo, unico ad aver attraversato il secolo conservandosi moderno e attuale.

