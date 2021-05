Charlotte Casiraghi debutta come cantante (sulle orme di zia Stéphanie)

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Charlotte Casiraghi a 34 anni ha debuttato come cantante. La secondogenita di Carolina di Monaco ha rivelato il suo talento segreto in occasione della sfilata Chanel Cruise 2022 che è andata scena in una spettacolorare location – nelle cave di calcare di Les Baux-de-Provence, maestoso spartiacque della collina nel sud della Francia – e si è conclusa con una performance musicale.

Profilo3Marco : RT @Corriere: Chanel, sfilata punk-rock e sul palco canta a sorpresa Charlotte Casiraghi - Perseis13 : @GrablyR Charlotte Casiraghi - Corriere : Chanel, sfilata punk-rock e sul palco canta a sorpresa Charlotte Casiraghi - elelol_ : @Corriere Punk rock , Chanel e Charlotte Casiraghi nella stessa frase. Se sta a ribaltà il mondo. - Corriere : Chanel, sfilata punk-rock e sul palco canta a sorpresa Charlotte Casiraghi -

Ultime Notizie dalla rete : Charlotte Casiraghi

elle.com

Da quando Chanel ha annunciatocome nuovo volto della maison sul finire del venti - venti, sapevamo che ne avremmo viste delle belle. Le foto della campagna prêt - à - porter Primavera Estate 2021 ci hanno ...preferisce far parlare di sé per la sua passione per la filosofia, che per la sua incredibile bellezza. 34 anni, segno zodiacale Leone, la secondogenita della principessa Carolina ...La secondogenita di Carolina di Monaco ha rivelato il suo talento segreto in occasione della sfilata Chanel Cruise 2022, dove ha anche duettato con Vanessa Paradis. D'altronde per i reali monegaschi l ...In occasione della sfilata Chanel, la bellissima Charlotte si è esibita con Vanessa Paradis. E l'emozione è stata totale ...