Carige | i Malacalza chiedono un risarcimento di 875 milioni alla Bce per le modalità con cui è stata gestita la crisi della banca ligure

La famiglia Malacalza va all'attacco della banca centrale europea nel tentativo di recuperare le dolorose perdite accumulate nell'investimento in Carige, banca genovese commissariata nel 2019. Malacalza Investimenti e Vittorio Malacalza hanno chiesto alla Corte di Giustizia della Ue di condannare la Bce a risarcirli, per un danno stimato complessivamente oltre gli 875 milioni di euro. Secondo i ricorrenti la banca centrale, all'epoca ancora guidata da Mario Draghi, è responsabile di "omissioni di interventi doverosi" e di "positive condotte pregiudizievoli" attinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza su banca Carige.

