Calcio | prefetto Milano | ' no festa scudetto sabato | ma quando condizioni lo consentiranno'

Milano, 5 mag.(Adnkronos) - sabato 8 maggio non ci sarà una 'festa dello scudetto', che invece sarà promossa dall'Inter, quando le condizioni sanitarie e le norme lo consentiranno. Lo comunica la prefettura di Milano. "La tifoseria organizzata -fa sapere la prefettura- ha tuttavia preavvisato, per quel giorno, una manifestazione di sostegno ai giocatori in prossimità dello stadio Meazza e si è impegnata ad osservare le disposizioni indicate dal questore e quelle previste dalle norme anticovid. Eventuali violazioni saranno rigorosamente sanzionate".

