Calcio | Ghirelli Lega Pro ' decisione su Coppa Italia espressione di un pallone di élite' **

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Firenze, 5 mag. (Adnkronos) - “Ladella Serie A di escludere le squadre diPro dallanon solo viola diritti consolidati, ma èdi una concezione elitaria del calcio, incapace di avere una visione di sistema”. Lo dichiara il Presidente dellaPro, Francesco. “Lunedì è convocato il Consiglio direttivo dellaPro, che adotterà ogni iniziativa per tutelare i diritti delle proprie squadre e per salvaguardare una cultura del calcio che sia rispettosa dei valori più autentici dello sport. Innovare è giusto, ma salvando la coesione del sistema calcio”.

Il Comitato è composto da Francesco, presidente Lega Pro, Umberto Gandini, presidente Lega Basket Seria A, Pietro Basciano, presidente Lega Nazionale Pallacanestro, Massimo Righi, presidente ...Complimenti immediati anche dal presidente della Lega Pro, Francesco: "Perugia è una città bellissima per il" si legge in una nota ", è da ammirare la caparbietà con cui ha ottenuto ...Novità in arrivo per la Coppa Italia. Nel corso del Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio e che ha deciso anche le date del prossimo campionato, infatti, è stato varato anche nuovo format d ...Serie C esclusa dalla Coppa Italia, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è una furia: "Viola diritti, concezione elitaria" ...