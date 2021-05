BIANCANEVE E IL BACIO RUBATO: I GRAVI DANNI DI UNA PARTE DEI MEDIA NEL PROGRESSO SOCIALE (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ogni giorno una nuova polemica, e ultimamente il tema del “politicamente corretto” assurge all’onore delle cronache. La notizia rimbalza da una PARTE all’altra, PARTEndo dall’opinione di un giornale locale, per diventare un caso MEDIAtico mondiale. Non è una casualità. Un attento lettore di BubinoBlog ha detto la sua sulla vicenda e ci tengo a condividere il pensiero con un post perché l’importante è sempre vedere chi e cosa c’è dietro ogni singola notizia. Mai fermarsi ai titoli. La polemica su BIANCANEVE e il BACIO RUBATO PARTE da un articolo di un piccolo giornale di San Francisco. Quindi una semplice opinione, parecchio estrema di una sola persona. Fox News negli Usa l’ha ripresa facendone servizi durante il telegiornale: la sinistra vuole censurare ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ogni giorno una nuova polemica, e ultimamente il tema del “politicamente corretto” assurge all’onore delle cronache. La notizia rimbalza da unaall’altra,ndo dall’opinione di un giornale locale, per diventare un casotico mondiale. Non è una casualità. Un attento lettore di BubinoBlog ha detto la sua sulla vicenda e ci tengo a condividere il pensiero con un post perché l’importante è sempre vedere chi e cosa c’è dietro ogni singola notizia. Mai fermarsi ai titoli. La polemica sue ilda un articolo di un piccolo giornale di San Francisco. Quindi una semplice opinione, parecchio estrema di una sola persona. Fox News negli Usa l’ha ripresa facendone servizi durante il telegiornale: la sinistra vuole censurare ...

