Barbara D’Urso e il corteggiatore misterioso: stesse rose a Elisabetta Gregoraci (Di mercoledì 5 maggio 2021) . Un mazzo di rose alimenta il gossip perché all’ex moglie di Flavio Briatore sono arrivati tantissimi fiori in regalo. L’uomo che ha deciso di farsi notare sarebbe tale Francesco Z, professione assicuratore, e in passato avrebbe corteggiato proprio Barbara D’Urso. A diffondere l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale “Chi”. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, dietro alle rose rosse che la showgirl ha ricevuto un po’ di tempo fa e che sono finite su Instagram ci sarebbe lo stesso uomo che ha provato ad attirare l’attenzione della conduttrice di Pomeriggio5. Barbara D’Urso continua a dichiarare di essere single, mentre Gregoraci lo è da quando è finito il suo matrimonio. La showgirl, tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 5, ha resistito al ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 5 maggio 2021) . Un mazzo dialimenta il gossip perché all’ex moglie di Flavio Briatore sono arrivati tantissimi fiori in regalo. L’uomo che ha deciso di farsi notare sarebbe tale Francesco Z, professione assicuratore, e in passato avrebbe corteggiato proprio. A diffondere l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale “Chi”. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, dietro allerosse che la showgirl ha ricevuto un po’ di tempo fa e che sono finite su Instagram ci sarebbe lo stesso uomo che ha provato ad attirare l’attenzione della conduttrice di Pomeriggio5.continua a dichiarare di essere single, mentrelo è da quando è finito il suo matrimonio. La showgirl, tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 5, ha resistito al ...

giu_alessi : Ormai virologi, epidemiologi, pneumologi ed esperti di sto cazzo... sono come gli opinionisti di Barbara D'Urso!! D… - blckhvpe : condivido il compleanno con barbara d'urso????? wesh????? - infoitcultura : Barbara D’Urso, spunta la foto incredibile sui social | Fan scatenati - infoitcultura : Pomeriggio 5, Barbara D’Urso contro Diletta Leotta: “Stia zitta o si chiuda in casa” - giangiangi74 : @runawaygold @Smile_Isa7 Ma veramente lei crede alle cazzate di Barbara D'urso ? Per favore....... È una boiata giu… -