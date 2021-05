Anticipazioni Una Vita, Puntate 10-15 Maggio 2021: Marcia Resta in Carcere! (Di mercoledì 5 maggio 2021) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 10 al 15 Maggio 2021: Mendez ha delle prove contro Marcia che, quindi, Resta in carcere. Nel frattempo Camino assiste agli incontri tra Liberto e Maite e Resta molto delusa… Una Vita è da sempre una soap ricca di colpi di scena ed ancora una volta i telespettatori resteranno sorprese. Mendez, infatti, troverà prove contro Marcia che porteranno la ragazza a dover Restare in carcere. Intanto, Camino dovrà affrontare una brutta delusione. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo rimasti Maite e Camino riprendono a vedersi, ma Felicia deve proporre a Camino un pretendente. Si tratta ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 5 maggio 2021)Una, tramadal 10 al 15: Mendez ha delle prove controche, quindi,in carcere. Nel frattempo Camino assiste agli incontri tra Liberto e Maite emolto delusa… Unaè da sempre una soap ricca di colpi di scena ed ancora una volta i telespettatori resteranno sorprese. Mendez, infatti, troverà prove controche porteranno la ragazza a doverre in carcere. Intanto, Camino dovrà affrontare una brutta delusione. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti Maite e Camino riprendono a vedersi, ma Felicia deve proporre a Camino un pretendente. Si tratta ...

