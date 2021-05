Tifosi Inter in Duomo, è allarme contagi. Il prefetto: 'La piazza chiusa? Sarebbe stato peggio'. E Sala e Salvini litigano sulla festa allo ... (Di martedì 4 maggio 2021) È scontro per la folle festa scudetto dei Tifosi dell'Inter domenica. Festeggiamenti che hanno fatto scattare l'allarme contagi per i trentamila nerazzurri assembrati tra Duomo e Cairoli. Scene ... Leggi su leggo (Di martedì 4 maggio 2021) È scontro per la follescudetto deidell'domenica. Festeggiamenti che hanno fatto scattare l'per i trentamila nerazzurri assembrati trae Cairoli. Scene ...

diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - petergomezblog : Inter, segretario Confcommercio Milano: “Capisco i tifosi, ma i locali non possono aprire e in piazza arrivano in 3… - Adnkronos : #ErmalMeta preso di mira per i commenti sulla festa scudetto dei tifosi Inter al #Duomo - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Festa Inter, Sileri: 'Fa male vedere i 30mila tifosi, errore che pagheremo' #covid - muntzer_thomas : RT @Corriere: Silvia Sardone, consigliera comunale ed eurodeputata leghista, pasdaran salviniana, durante i festeggiamenti si è mescolata s… -