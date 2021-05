Scuola modulare di Pratola Serra | 19 persone indagate

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 19, a vario titolo, per i reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, abuso d’ufficio, turbata libertà degli incanti e peculato, in concorso e continuati. L’indagine, diretta e coordinata da questa Procura della Repubblica, ha riguardato, nello specifico, la procedura di gara che ha portato all’affidamento ad una ditta del salernitano del servizio di fornitura a noleggio di una strutturaprefabbricata da adibire ad uso scolastico in Località Pioppi del Comune di, essendo la sede principale dell’Istituto Comprensivo “Bergamino” ...