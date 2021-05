Roma, Mourinho nuovo allenatore (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) – José Mourinho sarà l’allenatore della Roma dalla prossima stagione. Lo ha annunciato la società giallorossa. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino al 2024. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) – Josésarà l’delladalla prossima stagione. Lo ha annunciato la società giallorossa. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino al 2024. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

