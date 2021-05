Petrolio: in rialzo a New York a 65,30 dollari (Di martedì 4 maggio 2021) Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,26% a 65,30 dollari al barile. . 4 maggio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dell'1,26% a 65,30al barile. . 4 maggio 2021

L'Europa perde terreno. Ferrari rinvia i target causa Covid e zavorra Milano Le prospettive di un rialzo della domanda globale spingono i petroliferi, con Saipem , Tenaris ed ... Euro in calo ma sopra 1,20 dollari, sale il petrolio Sugli altri mercati, da segnalare come l'euro ...

Petrolio: chiude in rialzo a New York 64,47 dollari ANSA Nuova Europa Greggio, Prezzi in Rialzo su Ottimismo per Crescita Domanda Usa, Europa LONDRA (Reuters) - I prezzi del greggio avanzano dopo che diversi stati Usa hanno revocato le misure di lockdown e con l'Unione Europea intenzionata ad attrarre viaggiatori, eclissando i timori per la ...

Borse europee toniche. A Milano exploit di Campari (Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB. A fare da assist ai listini azionari di Eurolandia, contribuisce la ...

