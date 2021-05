Omicidio Dj Da Frikkyo: aperte le indagini in Francia (Di martedì 4 maggio 2021) Sarebbe morto per una coltellata Dj Da Frikkyo. All’anagrafe Davide Masitti, 49 anni, era originario di Modena. Sul suo Omicidio ora sta indagando la polizia ma è ancora tutto da chiarire. Tuttavia, la principale sospettata è la sua compagna, che però respinge ogni accusa e afferma che Davide si è ferito da solo. Dj Da Frikkyo si era trasferito in Francia insieme alla famiglia, e aveva due figli, di nove e tre anni. Masitti è stato soccorso nella sua abitazione lo scorso martedì sera, intorno alle 23.30. È Il Resto del Carlino a riportare delle indagini. I familiari, però, su un possibile suicidio hanno commentato: “Lo escludiamo categoricamente”. Queste le loro parole a Il Corriere della Sera in merito. L'articolo proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di martedì 4 maggio 2021) Sarebbe morto per una coltellata Dj Da. All’anagrafe Davide Masitti, 49 anni, era originario di Modena. Sul suoora sta indagando la polizia ma è ancora tutto da chiarire. Tuttavia, la principale sospettata è la sua compagna, che però respinge ogni accusa e afferma che Davide si è ferito da solo. Dj Dasi era trasferito ininsieme alla famiglia, e aveva due figli, di nove e tre anni. Masitti è stato soccorso nella sua abitazione lo scorso martedì sera, intorno alle 23.30. È Il Resto del Carlino a riportare delle. I familiari, però, su un possibile suicidio hanno commentato: “Lo escludiamo categoricamente”. Queste le loro parole a Il Corriere della Sera in merito. L'articolo proviene da Quotidianpost.

