Mourinho alla Roma | il commento di Antonello Venditti

FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - Tommasolabate : Mourinho alla Roma. La vera Superlega torna a essere la nostra Serie A, fidatevi. Che bello. - FBiasin : L'inutile, ma doveroso, sondaggio del martedì: il primo #InterRoma a San Siro con il pubblico sugli spalti, tu, tif… - LuigiBevilacq17 : RT @ncorrasco: Due discorsi distinti su Mourinho: - Da un lato gran colpo della nuova proprietà americana. - Dall'altro (senza nulla togl… - piccologori : #Mourinho Sempre più probabile l'arrivo di #Guardiola alla Lazio! -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho alla

I tifosi sono davvero entusiasti e sui social è già- ...Commenta per primo Una notizia che ha scosso l'Italia ma che ha fatto ovviamente il giro d'Europa. L'approdo di JosèRoma ha fatto rumore e, in attesa dello sbarco ufficiale nella Capitale, ecco la proposta di Ryanair . La compagnia aerea low - cost, infatti, tramite Twitter ha scherzato: ' Josè sarà ...José Mourinho alla Roma sta facendo discutere tutti, anche i tifosi della Juventus. Quando nei giorni scorsi Mou aveva dichiarato la propria volontà di allenare in Serie A anche ...Il clamoroso annuncio di José Mourinho alla Roma ha scatenato non solo le fantasie, ma anche la genialità dei tifosi. In poche ore, i social sono esplosi, con decine e decine ...