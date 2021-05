Marvel Studios Fase 4 Sizzle Reel rivela futuro del MCU

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Studios

Ieri, in un trailer di enorme successo dedicato a celebrare la storia dell'UniversoCinematografico, ma pure ad annunciarne il futuro, la Disney ha reso note le date di uscite di ben 10 film, svelando inoltre il titolo di alcuni tra loro.uscito da poche ore il trailer speciale che rivela con succulente anticipazioni le prossime uscite cinematografiche targate. Un video che conta già visualizzazioni a più zeri, collezionate in una manciata di minuti: l'hype per l'uscita dei prossimi appuntamenti a tema supereroi è infatti altissimo. Il focus ...Grazie ad un inedito trailer, reso noto di recente, sono stati svelati alcune importanti novità inerenti alla tanto attesa Fase 4 dell'Universo Cinematografic ...Marvel Studios has now revealed that it will be called Black Panther: Wakanda Forever. It is currently unknown what form the film will take – lead star Chadwick Boseman died of cancer in August 2020.