Le priorità di Salvini: Biancaneve e il bacio senza consenso (Di martedì 4 maggio 2021) Il Ddl Zan no, ma Biancaneve sì, questa è una priorità. Ora il leader della Lega Matteo Salvini interviene anche sulla polemica che riguarda Biancaneve. Ebbene sì, avete letto bene: Biancaneve e i sette nani. Chi non lo ha visto? Si tratta di uno di quei cartoni con cui diverse generazioni son cresciute, una storia di riscatto di una ragazza, che riceve il bacio dal Principe azzurro. Negli ultimi giorni è montata una polemica dal sapore tutta americana: il bacio del Principe che salva Biancaneve è legittimo? Alla fine lei era lì sdraiata a dormire. E lui non le ha chiesto permesso. Ognuno ha la sua idea: e la ha anche Salvini, che è intervenuto anche su questo. ‘Di censura in censura, si arriva al ridicolo. Qui ad essere aggredito, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Il Ddl Zan no, masì, questa è una. Ora il leader della Lega Matteointerviene anche sulla polemica che riguarda. Ebbene sì, avete letto bene:e i sette nani. Chi non lo ha visto? Si tratta di uno di quei cartoni con cui diverse generazioni son cresciute, una storia di riscatto di una ragazza, che riceve ildal Principe azzurro. Negli ultimi giorni è montata una polemica dal sapore tutta americana: ildel Principe che salvaè legittimo? Alla fine lei era lì sdraiata a dormire. E lui non le ha chiesto permesso. Ognuno ha la sua idea: e la ha anche, che è intervenuto anche su questo. ‘Di censura in censura, si arriva al ridicolo. Qui ad essere aggredito, ...

LegaSalvini : #MONTEMURLO, #SALVINI: 'SICUREZZA E RISPETTO DELLE REGOLE SIANO PRIORITÀ PER TUTTI' - Marko_Morandi : RT @MenegazziMarina: @TgLa7 Questo poveretto non riesce proprio a star sereno.. Invece di collaborare con il governo per aiutare gli italia… - mariagraziamase : RT @MenegazziMarina: @TgLa7 Questo poveretto non riesce proprio a star sereno.. Invece di collaborare con il governo per aiutare gli italia… - fisco24_info : Omofobia, Salvini: 'Domani proposta di legge della Lega': L'iniziativa alternativa al Ddl Zan 'composta di soli tre… - TV7Benevento : Omofobia: Zan, 'Salvini lavora a nuovo testo, ma non aveva altre priorità?'... -