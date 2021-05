La propaganda del governo polacco a colpi di slogan omofobi (Di martedì 4 maggio 2021) Cosa sono davvero le “zone senza lgbt” istituite in Polonia, come funzionano e perché alcuni politici stanno facendo marcia indietro. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 4 maggio 2021) Cosa sono davvero le “zone senza lgbt” istituite in Polonia, come funzionano e perché alcuni politici stanno facendo marcia indietro. Leggi

lastknight : Sul palco del #concertone quello di @Fedez non è #censura né #politica. È una cosa differente, incidentalmente la m… - DantiNicola : È aberrante svilire la più grande tragedia del Novecento per meschini scopi di propaganda e lisciare il pelo a chi… - LucaBizzarri : Il racconto di #propaganda sul controllo antidroga dei Fratelli d’Italia è lo spot migliore del fallimento del proi… - tommasomatic : RT @WeltanschauungI: La prima cosa che ti fa capire che sei in un regime dittatoriale non è neanche la perdita della libertà: é la propagan… - Z3r0Rules : RT @WeltanschauungI: La prima cosa che ti fa capire che sei in un regime dittatoriale non è neanche la perdita della libertà: é la propagan… -

Ultime Notizie dalla rete : propaganda del La propaganda del governo polacco a colpi di slogan omofobi Queste cosiddette "zone senza lgbt" rappresentano un terzo del territorio polacco e si trovano nella regione che è la roccaforte elettorale del partito Diritto e giustizia (Prawo i Sprawiedliwo, Pis),...

"Li chiamo infami ". Ecco perché Fedez deve vergognarsi salito sul palco per attaccare , per fare un sermone, per usare uno spazio del servizio pubblico (pagato dai contribuenti) per fare propaganda politica senza contraddittorio. Al di là della polemica su presunte censure preventive o meno, Federico Lucia ha scelto di ignorare ...

Propaganda Live - Puntata del 30/04/2021 La7 "Li chiamo infami". Ecco perché Fedez deve vergognarsi Il rapper ha interrotto il lockdown della retorica insegnandoci nel weekend i valori in cui (a suo dire) dobbiamo credere. Ma ha dimenticato gli insulti (vergognosi) a chi difende la sua libertà. Cosa ...

Tidei: tutte le consultazioni del 2021 sono state spostate S. MARINELLA – Dura risposta del sindaco Tidei al comitato referendario, tacciato di fare propaganda politica sulla raccolta delle firme per ottenere i referendum. “Passata la fase vittime di Tidei co ...

Queste cosiddette "zone senza lgbt" rappresentano un terzoterritorio polacco e si trovano nella regione che è la roccaforte elettoralepartito Diritto e giustizia (Prawo i Sprawiedliwo, Pis),...salito sul palco per attaccare , per fare un sermone, per usare uno spazioservizio pubblico (pagato dai contribuenti) per farepolitica senza contraddittorio. Al di là della polemica su presunte censure preventive o meno, Federico Lucia ha scelto di ignorare ...Il rapper ha interrotto il lockdown della retorica insegnandoci nel weekend i valori in cui (a suo dire) dobbiamo credere. Ma ha dimenticato gli insulti (vergognosi) a chi difende la sua libertà. Cosa ...S. MARINELLA – Dura risposta del sindaco Tidei al comitato referendario, tacciato di fare propaganda politica sulla raccolta delle firme per ottenere i referendum. “Passata la fase vittime di Tidei co ...