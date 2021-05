Intesa Sanpaolo, circuito bancomat bloccato: impossibile prelevare (Di martedì 4 maggio 2021) Ieri 3 maggio tutti i bancomat e i pos di Intesa San Paolo si sono bloccati lasciando 14,7 milioni di clienti senza la possibilità di prelevare Il 3 maggio tutti i bancomat di Intesa San Paolo si sono bloccati lasciando i clienti del istituto bancario senza possibilità di prelievo. Ha smesso di funzionare anche il pos e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 4 maggio 2021) Ieri 3 maggio tutti ie i pos diSan Paolo si sono bloccati lasciando 14,7 milioni di clienti senza la possibilità diIl 3 maggio tutti idiSan Paolo si sono bloccati lasciando i clienti del istituto bancario senza possibilità di prelievo. Ha smesso di funzionare anche il pos e L'articolo proviene da Consumatore.com.

