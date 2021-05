I soldi non fanno la felicità: addio dopo 27 anni di matrimonio (Di martedì 4 maggio 2021) Divorzi vip: tutti gli ex che restano in amicizia guarda le foto Due anni fa era toccato all’uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos. Ora, alla persona al secondo posto sul podio mondiale della ricchezza. Bill Gates, 65 anni, e Melinda French, 56, hanno appena annunciato – tramite un comunicato stampa congiunto diffuso su Twitter – la fine del loro matrimonio. «dopo molte riflessioni e tanto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio», scrivono nella nota condivisa, firmata da entrambi. «Negli ultimi ... Leggi su iodonna (Di martedì 4 maggio 2021) Divorzi vip: tutti gli ex che restano in amicizia guarda le foto Duefa era toccato all’uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos. Ora, alla persona al secondo posto sul podio mondiale della ricchezza. Bill Gates, 65, e Melinda French, 56, hanno appena annunciato – tramite un comunicato stampa congiunto diffuso su Twitter – la fine del loro. «molte riflessioni e tanto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro», scrivono nella nota condivisa, firmata da entrambi. «Negli ultimi ...

Ultime Notizie dalla rete : soldi non Malta, bonus fino a 200 euro per i turisti: come ottenere l'incentivo Questi soldi non saranno un rimborso per i turisti, ma di un credito da spendere all'interno dell'hotel che li ospita: chi sceglierà strutture a 5 stelle avrà un incentivo di 100 euro, che scende ...

J - Ax: il concerto in programma al Forum di Milano è stato cancellato E quando dico 'restituito' intendo che i soldi vi torneranno nei vostri conti, non ci saranno coupon o robe simili tirate su per evitare di ridare indietro il denaro. Non credo sia corretto per la ...

"Ma quali soldi non spesi. Giunta virtuosa" il Resto del Carlino J-Ax: il concerto in programma al Forum di Milano è stato cancellato Dopo diversi rinvii, il concerto che J-Ax avrebbe dovuto tenere al Mediolanum Forum di Milano domenica 20 giugno è stato ufficialmente annullato. Il motivo è lo stesso per il quale moltissimi artisti ...

