Gemma Galgani e l’addio a Ued, Manetti dice la sua: E’ cambiata da un giorno all’altro (Di martedì 4 maggio 2021) Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e donne ed essere sostituita da altre dame: ecco cosa ne pensa Giorgio Manetti Gemma GalganiDa giorni si parla di una possibile sostituzione di Gemma Galgani a Uomini e donne. Per ora, c’è da precisare, che si tratta solo di indiscrezioni e per scoprire se realmente la De Filippi stia pensando di lasciarla a casa bisognerà aspettare ancora. I fan del programma, intanto, continuano a lamentarsi del troppo tempo che viene dedicato alla dama, e molti pensano stia prendendo in giro tutti. A dire la sua sul possible futuro di Gemma ci ha pensato anche un suo ex, Giorgio Manetti. Vediamo insieme cosa ha dichiarato. Visualizza questo post su ... Leggi su formatonews (Di martedì 4 maggio 2021)potrebbe lasciare Uomini e donne ed essere sostituita da altre dame: ecco cosa ne pensa GiorgioDa giorni si parla di una possibile sostituzione dia Uomini e donne. Per ora, c’è da precisare, che si tratta solo di indiscrezioni e per scoprire se realmente la De Filippi stia pensando di lasciarla a casa bisognerà aspettare ancora. I fan del programma, intanto, continuano a lamentarsi del troppo tempo che viene dedicato alla dama, e molti pensano stia prendendo in giro tutti. A dire la sua sul possible futuro dici ha pensato anche un suo ex, Giorgio. Vediamo insieme cosa ha dichiarato. Visualizza questo post su ...

bubinoblog : GEMMA GALGANI? 'VIVE ESCLUSIVAMENTE PER UOMINI E DONNE. RESTERÀ LÌ FINO A 100 ANNI' - infoitcultura : Uomini e donne, Gemma Galgani 'vive solo per quello'. L'ex Manetti la umilia: 'Fino a 100 anni' - infoitcultura : Gemma Galgani, cosa faceva prima di Uomini e Donne? Ecco la verità - infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma Galgani va via? Dove vive ora e cosa succederà nella prossima stagione - zazoomblog : Giorgio Manetti attacca Gemma Galgani ma lei risponde a tono: “E’ lui che deve dire grazie a me” - #Giorgio… -