Franceschini “La cultura sta ripartendo in sicurezza” (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La cultura sta ripartendo e la sfida è dimostrare che si può usufruire di arte, di cinema e di spettacolo anche con misure di sicurezza scrupolose, come è doveroso. Questo sta avvenendo nella riapertura delle mostre, dei musei, dei cinema e dei teatri: è la sfida dei prossimi mesi e penso che la vinceremo”. Lo ha dichiarato il ministro della cultura, Dario Franceschini, visitando questa mattina la Quadriennale di Roma al Palazzo delle Esposizioni. Insieme al ministro Franceschini c'era l'assessora alla cultura di Roma, Lorenza Fruci, i curatori della Quadriennale Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol, il presidente della Fondazione Quadriennale, Umberto Croppi, il presidente onorario Franco Bernabè e il presidente del Cda di Palaexpo, Cesare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lastae la sfida è dimostrare che si può usufruire di arte, di cinema e di spettacolo anche con misure discrupolose, come è doveroso. Questo sta avvenendo nella riapertura delle mostre, dei musei, dei cinema e dei teatri: è la sfida dei prossimi mesi e penso che la vinceremo”. Lo ha dichiarato il ministro della, Dario, visitando questa mattina la Quadriennale di Roma al Palazzo delle Esposizioni. Insieme al ministroc'era l'assessora alladi Roma, Lorenza Fruci, i curatori della Quadriennale Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol, il presidente della Fondazione Quadriennale, Umberto Croppi, il presidente onorario Franco Bernabè e il presidente del Cda di Palaexpo, Cesare ...

