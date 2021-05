Francesca Fioretti, enorme lezione di dignità (anche dopo la sentenza Astori) (Di martedì 4 maggio 2021) Francesca Fioretti ha sempre preferito il silenzio alle parole, il dolore composto a quello urlato. Da quando Davide Astori è morto, da solo, in quella stanza d’albergo di Udine in cui si trovava con la sua squadra, la Fiorentina, per una trasferta, Francesca ha centellinato i commenti, vivendo in maniera totalmente privata quel terremoto che si è scatenato su di lei e la sua bambina, Vittoria. anche ora che il cerchio si chiude, con la sentenza che ha condannato il medico sportivo Giorgio Galanti, che all’epoca seguiva la società di calcio in cui giocava Davide, lei ha scelto la via della compostezza. Solo una dichiarazione, breve, fuori dal tribunale di Firenze: “Sono molto felice e orgogliosa che finalmente sia stata fatta giustizia a Davide – dice uscendo dall’aula – ... Leggi su dilei (Di martedì 4 maggio 2021)ha sempre preferito il silenzio alle parole, il dolore composto a quello urlato. Da quando Davideè morto, da solo, in quella stanza d’albergo di Udine in cui si trovava con la sua squadra, la Fiorentina, per una trasferta,ha centellinato i commenti, vivendo in maniera totalmente privata quel terremoto che si è scatenato su di lei e la sua bambina, Vittoria.ora che il cerchio si chiude, con lache ha condannato il medico sportivo Giorgio Galanti, che all’epoca seguiva la società di calcio in cui giocava Davide, lei ha scelto la via della compostezza. Solo una dichiarazione, breve, fuori dal tribunale di Firenze: “Sono molto felice e orgogliosa che finalmente sia stata fatta giustizia a Davide – dice uscendo dall’aula – ...

