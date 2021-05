«Fedez? O si scusa o mai più da noi». La Rai pronta alla linea dura, in attesa della vigilanza (Di martedì 4 maggio 2021) Senza ammissione di colpa, Fedez non potrà rimettere piede in Rai. Sarebbe questa, secondo il Messaggero, la posizione di viale Mazzini all’indomani della controversia con i rapper. L’artista, dopo essersi esibito sul palco del concerto del primo maggio, ha diffuso sui suoi social alcune parti di una telefonata avvenuta con la vicedirettrice di Rai 3 Ilaria Capitani, accusandola di aver tentato di censurarlo. Il quotidiano afferma che la linea in Rai è molto semplice: «mai più Fedez in video, finché non si chiarisce la vicenda primo maggio (ovvero lui ammette di aver sbagliato) e non si decide se fargli causa o no». Nella vicenda era intervenuto con un commento ufficiale anche il direttore di Rai 3, Franco Di Mare, che ha definito le dichiarazioni di Fedez «gravi, infamanti e infondate». Di Mare sarà ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) Senza ammissione di colpa,non potrà rimettere piede in Rai. Sarebbe questa, secondo il Messaggero, la posizione di viale Mazzini all’indomanicontroversia con i rapper. L’artista, dopo essersi esibito sul palco del concerto del primo maggio, ha diffuso sui suoi social alcune parti di una telefonata avvenuta con la vicedirettrice di Rai 3 Ilaria Capitani, accusandola di aver tentato di censurarlo. Il quotidiano afferma che lain Rai è molto semplice: «mai piùin video, finché non si chiarisce la vicenda primo maggio (ovvero lui ammette di aver sbagliato) e non si decide se fargli causa o no». Nella vicenda era intervenuto con un commento ufficiale anche il direttore di Rai 3, Franco Di Mare, che ha definito le dichiarazioni di«gravi, infamanti e infondate». Di Mare sarà ...

LegaSalvini : AMARCORD. OMOFOBO E BULLO. TIZIANO FERRO NON LA MANDA A DIRE A #FEDEZ. E IL RAPPER PRIMA SI SCUSA POI S’ARRABBIA DA… - agorarai : 'La telefonata è stata un cortocircuito ci comunicazione. Se chiami un artista come Fedez lo chiami perché sia se s… - Corriere : Fedez si scusa per i testi delle canzoni contro i gay: “Ho sbagliato, anni fa ero più ignorante” - OltremondoSerie : La #Rai minaccia #Fedez di non invitarlo più se non si scusa. E niente, fa già ridere così ?? - Spall_one : #Rai: '« @Fedez ? O si scusa o mai più da noi»' In Rai sono ben consapevoli di cosa voglia dire minacciare una pers… -