Diletta Leotta parla dei rapporti con Can Yaman e del bacio con Ryan Friedkin (Di martedì 4 maggio 2021) parla Diletta Leotta Come ben sappiamo nelle ultime settimane Diletta Leotta e Can Yaman sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. I due solo qualche mese fa hanno iniziato una chiacchierata relazione, che non è di certo passata inosservata. Tuttavia recentemente, secondo gossip sempre più insistenti, sembrerebbe che la coppia si sia allontanata e che le L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 4 maggio 2021)Come ben sappiamo nelle ultime settimanee Cansono finiti al centro dell’attenzione mediatica. I due solo qualche mese fa hanno iniziato una chiacchierata relazione, che non è di certo passata inosservata. Tuttavia recentemente, secondo gossip sempre più insistenti, sembrerebbe che la coppia si sia allontanata e che le L'articolo proviene da Novella 2000.

Striscia : La storia con #CanYaman e le foto con #RyanFriedkin: #DilettaLeotta chiarisce @VStaffelli - Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - canyamanobsess1 : RT @Striscia: 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le foto avving… - Giusy05033470 : RT @Striscia: 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le foto avving… -