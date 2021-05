Decreto Sostegni bis maggio 2021: quando arriva, a chi spetta e provvedimenti nella bozza tra buoni spesa, affitto e bollette (Di martedì 4 maggio 2021) C’è grande attesa per il nuovo Decreto Sostegni, il “pacchetto” di misure economiche per aiutare chi, in questo oltre un anno e mezzo di pandemia, si è trovato in difficoltà. Un’emergenza sanitaria su scala mondiale su cui si è aggiunta un altro tipo di emergenza, quella economica. Il testo del Decreto Sostegni bis di maggio è ancora in via di definizione, ma il Governo sta valutando dei bonus e degli aiuti pari a un investimento di 40 miliardi di euro. Decreto che dovrebbe essere varato tra pochi giorni, molto probabilmente entro il 6 maggio. Ma vediamo cosa c’è scritto nella bozza e quali sono i provvedimenti. Decreto Sostegni bis maggio 2021: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) C’è grande attesa per il nuovo, il “pacchetto” di misure economiche per aiutare chi, in questo oltre un anno e mezzo di pandemia, si è trovato in difficoltà. Un’emergenza sanitaria su scala mondiale su cui si è aggiunta un altro tipo di emergenza, quella economica. Il testo delbis diè ancora in via di definizione, ma il Governo sta valutando dei bonus e degli aiuti pari a un investimento di 40 miliardi di euro.che dovrebbe essere varato tra pochi giorni, molto probabilmente entro il 6. Ma vediamo cosa c’è scrittoe quali sono ibis: ...

