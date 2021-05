Chisoli: 'Spezia - Napoli? Non firmo per il pari' (Di martedì 4 maggio 2021) Napoli - " Sia noi che il Napoli abbiamo bisogno i punti, ovviamente per obiettivi diversi: loro per la Champions, noi per la salvezza ". Così il presidente dello Spezia Stefano Chisoli , ai microfoni ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 maggio 2021)- " Sia noi che ilabbiamo bisogno i punti, ovviamente per obiettivi diversi: loro per la Champions, noi per la salvezza ". Così il presidente delloStefano, ai microfoni ...

sportli26181512 : Chisoli: 'Spezia-Napoli? Non firmo per il pari': Il presidente bianconero: 'Loro vogliono la Champions, ma noi cerc… - MondoNapoli : Chisoli, pres. Spezia: “Italiano vuole vincere ogni partita, ma contro il Napoli un pareggio sarebbe un grande risu… - 100x100Napoli : Le parole del presidente dello #Spezia, Stefano #Chisoli. - MundoNapoli : Pres. Spezia Chisoli: “Il Napoli è uno squadrone” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Chisoli: 'Abbiamo bisogno di punti, non firmerei per il pari con il Napoli' -