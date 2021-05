Carabinieri fermano due pusher nel Napoletano: sequestrati cocaina e 20mila euro (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – I Carabinieri hanno arrestato due uomini di 34 e 37 anni e sequestrato 32 grammi di cocaina e 20mila euro in contanti nel corso di un‘operazione antidroga effettuata ad Acerra, nel Napoletano. Il blitz è scattato quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni hanno fermato un 37enne a bordo di un’auto nei pressi dell’abitazione di uno spacciatore agli arresti domiciliari; addosso all’uomo bloccato in auto hanno trovato numerosi dosi di cocaina. I Carabinieri hanno quindi perquisito l’abitazione del pusher 34enne trovando 20.165 euro in contanti, materiale per il confezionamento della droga, quattro cellulari ed una macchina per il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – Ihanno arrestato due uomini di 34 e 37 anni e sequestrato 32 grammi diin contanti nel corso di un‘operazione antidroga effettuata ad Acerra, nel. Il blitz è scattato quando idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni hanno fermato un 37enne a bordo di un’auto nei pressi dell’abitazione di uno spacciatore agli arresti domiciliari; addosso all’uomo bloccato in auto hanno trovato numerosi dosi di. Ihanno quindi perquisito l’abitazione del34enne trovando 20.165in contanti, materiale per il confezionamento della droga, quattro cellulari ed una macchina per il ...

anteprima24 : ** #Carabinieri fermano due #Pusher nel Napoletano: sequestrati #Cocaina e 20mila euro ** - annac82 : Avvelena a cena la madre e il compagno: l'uomo muore, grave la donna. I carabinieri fermano il figlio 19enne - Attu… - allucinogeno : avere un fidanzato criminale con cui fai cose illegali finendo che ti fermano i carabinieri e ti portano in questura - alessiaraffaa : credo che i carabinieri abbiano un debole per me dato che mi fermano anche quando mi sto allenando - vnewsita : I #carabinieri hanno tratto in #arresto tre uomini a #Marcianise -