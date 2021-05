Capello: “Roma è una piazza difficile ma Mourinho nelle piazze difficili si esalta” (Di martedì 4 maggio 2021) Fabio Capello, ex tecnico di Roma, Milan e Juve, ha parlato a Sky sull’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma per la prossima stagione. Queste le sue parole: “Mourinho è un allenatore di grande prestigio e di grande esperienza. E soprattutto è un allenatore che conosce bene l’Italia. Così è tutto molto più facile. Roma è una piazza difficile ma lui nelle piazze difficili si esalta. Spero per i tifosi Romanisti che faccia tanto bene come ha fatto all’Inter. Ma attenzione: Non basta prendere un allenatore importante per vincere, ci vogliono anche i giocatori”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Fabio, ex tecnico di, Milan e Juve, ha parlato a Sky sull’arrivo di Josésulla panchina dellaper la prossima stagione. Queste le sue parole: “è un allenatore di grande prestigio e di grande esperienza. E soprattutto è un allenatore che conosce bene l’Italia. Così è tutto molto più facile.è unama luisi. Spero per i tifosinisti che faccia tanto bene come ha fatto all’Inter. Ma attenzione: Non basta prendere un allenatore importante per vincere, ci vogliono anche i giocatori”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

