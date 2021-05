Campania | rubano oggetti e fiori dalla tomba di un bimbo di 10 anni La nonna | “Vergogna”

(Di martedì 4 maggio 2021) Furto al cimitero di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove ignoti hanno portato via glilasciati su unadi un bambino di soli 10. Nocera Inferiore,di undi 10. La: “” A denunciare l’accaduto è stata lache, recatasi presso ladel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania rubano

Agenzia ANSA

Furto nella notte al Liceo Scientifico Statale "Segrè", a San Cipriano d'Aversa, nel Casertano, dove sono stati rubati sei computer portatili. Sulla pagina Fb della scuola, lo sdegno degli studenti ...... Antonio Tajani, di avviare una serie di incontri, nelle 5 province della, per parlare dei ... Francesco Maria, esponente regionale di Forza Italia e riferimento campano del Coordinatore ...I carabinieri hanno sequestrato beni per 3 milioni di euro a un 64enne di Villaricca (Napoli), ritenuto dalle forze dell’ordine “noto ...Il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, esprime soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori per la fibra ottica nel territorio comunale. Lavori già conclusi nel perimetro urbano, m ...