Bayern Monaco | i tifosi potranno accedere allo stadio solo con biglietti digitali

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 4 maggio 2021) Ilha annunciato oggi, con un comunicato, che per motivi ambientali, una volta revocate le restrizioni all’ingresso agli stadi collegate al Covid-19, icol biglietto digitale. Tradizionalmente il club bavarese era solito inviare circa 350 mila lettere che verranno permutate in mail per consentire aidi avere il biglietto sul proprio smartphone. Il vicepresidente Jan-Christian Dreesen ha spiegato così la decisione: “La sostenibilità, la conservazione delle risorse e la riduzione delle emissioni di CO2 sono questioni centrali per il. Abbiamo deciso di non emettere piùstampati per le prossime partite nell’Allianz ...