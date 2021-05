Attrezzo per tagliare l' erba si stacca dal trattore e lo uccide

Ultime Notizie dalla rete : Attrezzo per

TrevisoToday

Unlo sfalcio dell'erba si è staccato dal trattore su cui era montato e lo ha colpito, schiacciandolo e uccidendolo. Questa la terribile dinamica dell'incidente che è costato la vita, nella ...Idemil compagno di scuderia Sebastiano Zuccalà che con l'da gr600 coglie la misura di 35.99. Junior siciliani in trasferta in cerca del passgli italiani di specialità, centrano i ...Sarà dotata di sensori e attrezzata, sarebbe la prima in Europa. Feragotto: «Puntiamo ad attrarre e trattenere talenti» ...[AREE VERDI ] Un lavoro importante da parte dell'amministrazione comunale, che porta a termine dei progetti durati qualche anno per riqualificare queste aree essenziali per il territorio ...